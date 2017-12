Tijd dringt voor glasvezel in buitengebied

,,Het wordt heel spannend. We moeten er nog hard aan trekken", stelt Arnita van der Weerd. Zij is voorzitter van de stichting BB-NoW, die zich hard maakt voor de aanleg van sneller internet in de buitengebieden van Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Zo worden deze week extra pamfletten verspreid. Ook is woensdag van 17.00 tot 19.00 uur een extra inloopbijeenkomst in de Vreugdehoeve in Westenholte.

Uiterlijk 18 december

Van der Weerd: ,,De ervaring in andere gebieden leert dat in de laatste week veel aanmeldingen binnenkomen. Toch willen wij het er niet op gokken." Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum 'kan zich niet voorstellen' dat de Kop van Overijssel als enig gebied in de provincie verstoken blijft van glasvezel: ,,In Twente, waar de eerste Overijsselse gemeenten zijn aangesloten, zien we hoe waardevol het is. Bedrijven in het buitengebied kunnen weer met de tijd mee en gezinnen blijven in de streek wonen."