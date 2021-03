Tijd over voor toeristen na komst melkrobot op boerderij Kamperzeedijk

Hun camping is een van de vijf nieuwe toeristische voorzieningen die Zwartewaterland er vorig jaar bij kreeg. En niet zonder succes. Het mocht dan corona zijn, toen de camping juli vorig jaar opende zaten de tien tenten gelijk vol. Een blik op de agenda leert dat het ook dit jaar druk gaat worden op het veldje naast de stallen. In de meivakantie en tijdens de vier weken hoogseizoen in de zomer is er geen tent meer te krijgen. Ook in verscheidene weekeinden ‘loopt het al lekker’.