Tijdens Pasen verboden te varen in en rond Giethoorn

updateWie er tijdens Pasen rond Giethoorn met een bootje op uit wil heeft pech. Met de noodverordening in de hand is er een vaarverbod van vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april voor de recreatievaart afgekondigd voor de meren, kanalen en grachten. Uitgezonderd zijn de hulpdiensten en de beroepsvaart. Zo kunnen bijvoorbeeld riettelers in het gebied aan het werk blijven.

,,We willen koste wat het kost voorkomen dat besmetting van het coronavirus op het water plaatsvindt’’, zegt de Steenwijkerlandse burgemeester Rob Bats. Het vaarverbod rond Giethoorn volgt op een volgens Bats te drukke zondag in Giethoorn en enkele andere plekken in de Kop. ,,Dat levert besmettingsgevaar op en vormt dus een groot gevaar voor de gezondheid. Met de voorspelde zonnige dagen en het paasweekeinde voor de deur staat , is een tijdelijk vaarverbod noodzakelijk.’’ Dat is ingesteld rond Giethoorn. De grenzen van het op slot gezette gebied bestaan uit de Noorder Stouwe, Gasthuisdijk, Veneweg en Beulakerweg. Plaatsen als Blokzijl en Belt-Schutsloot en De Weerribben vallen er niet onder.

Stevige maatregelen

Geconfronteerd met de nodige bootjes in de Gieterse dorpsgracht en grote drukte bij het surfstrandje aan de Belterwijde, liet Bats zondagmiddag al doorschemeren zich te beraden op stevige maatregelen. Voor het paasweekeinde is besloten tot een harde ingreep: een vaarverbod. Dat is bekrachtigd door Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, op basis van de 17 maart ingestelde noodverordening. Deze maakt het mogelijk om binnen de gehele veiligheidsregio maatregelen te kunnen handhaven om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Boetes

Met het afgekondigde vaarverbod gaat ook het toezicht op het water omhoog. ,,Die controle richt zich naast Giethoorn ook op andere locaties waar veel boten kunnen komen. We zien er streng op toe dat het vaarverbod niet wordt overtreden en dat de 1,5 meter afstand wordt nageleefd. Gebeurt dit niet dan volgen er boetes’’, zegt Bats.