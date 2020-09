Tik een half miljoen af, en je hebt een penthouse in Zwartsluis

video's - foto's Deze zeer zeldzame vlinder komt bijna alleen in de Kop van Overijssel voor, maar heeft het ontzettend zwaar: ‘Het is alle hens aan dek’

19 september De grote vuurvlinder is zeer zeldzaam en komt nergens anders ter wereld voor. Wie het beestje wil zien fladderen moet daarvoor naar de Kop van Overijssel en dan met name de Weerribben, of iets verderop in Friesland, naar de Rottige Meente. Voor de ernstig bedreigde vlindersoort is in Nationaal Park Weerribben-Wieden een grote reddingsactie op gang gekomen. ,,Het is alle hens aan dek’’, zegt boswachter Denny Kroeze van Staatsbosbeheer.