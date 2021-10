Tjaskers in De Wieden draaien weer, met dank aan een Drent

VIDEO Aanrijding bij Frans Autoglans in Steenwijk: man gewond naar het ziekenhuis

13 oktober Bij een aanrijding tussen twee auto’s op het industrieterrein aan de Dolderweg in Steenwijk is gisteravond een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde iets voor 23.00 uur nadat de ene bestuurder de andere- over het hoofd had gezien op de kruising met de Lange Baan.