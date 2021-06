Toch geld voor verbouwing dorpshuis Eesveen: ‘Heel belangrijk voor toekomst van dorp’

Veldhuis Media weg uit Raalte, maar: ‘Meppel is ook niet het einde van de wereld’

10 juni Drukkerij Veldhuis Media maakte vorige week bekend met de 94 personeelsleden naar een nieuw, groter pand in Meppel te verhuizen. Een grotere bedrijfsruimte vinden in Raalte zelf, bleek niet mogelijk en in Meppel staat een voormalige drukkerij klaar waar de groei ook kan worden doorgezet. Het personeel heeft volgens directeur Oscar Jager geen moeite met de verhuizing. ,,Meppel is ook niet het einde van de wereld.”