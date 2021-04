Toekomst van drie bibliotheeklocaties in Steenwijkerland staat op de tocht

video Blueszan­ger Sean Webster uit Giethoorn niet naar finale We Want More: ‘What can you do?’

18 april De Britse blueszanger Sean Webster heeft niet de finale van het tv-programma We Want More gehaald. Zaterdagavond was op SBS6 te zien dat de in Giethoorn woonachtige Webster in de tweede halve finale niet genoeg punten heeft gekregen van de jury om door te dringen tot de laatste tien. ,,Crazy, but what can you do?’’, reageert de 44-jarige Engelsman gelaten.