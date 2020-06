Toeristen verleiden om langer te blijven in Blokzijl met betere informatievoorziening

VIDEO Kunstwerk over Zuiderzee-verleden Vollenhove verfraait foeilelijk KPN-huis­je

12:01 Opnieuw is Vollenhove een kunstwerk rijker dat herinnert aan het rijke Zuiderzee-verleden. Er is een frame van cortenstaal aangebracht op de muur van een KPN-huisje. Bewoners van Aan Zee zijn er blij mee. Die keken jarenlang uit op een in hun ogen foeilelijk gebouw.