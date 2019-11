Toeristenbus moet Oude Beulakerweg mijden, vinden inwoners Giethoorn

De Giethoorn Express, de extra busdienst voor toeristen om de reguliere lijn 70 te ontlasten, moet de Oude Beulakerweg mijden. Dat hebben inwoners van het waterdorp duidelijk gemaakt via een onderzoek van ’t Gieters Belang.

Volgens de belangenvereniging zijn met name aanwonenden ‘zeer uitgesproken’ over de impact van de Giethoorn Express, die sinds anderhalf jaar de verbinding vormt tussen het station in Steenwijk en Giethoorn. Maar liefst 77% van de aanwonenden stelt dat de komst van de bus de veiligheid sterk heeft verslechterd, vooral voor fietsers en voetgangers. ,,Er zijn te veel bussen, ze zijn te lang, rijden (veel) te hard en kijken niet uit’’, zijn de opgetekende klachten.

Dat het veiligheidsgevoel is afgenomen heeft niet alleen met de bus te maken. Ook de (te) hard rijdende landbouwvoertuigen dragen daar aan bij, evenals slechte verlichting en gevaarlijke bermen. Maar men steekt ook de hand in eigen boezem: ook aanwonenden rijden soms te hard of parkeren langs de weg. En regelmatig fietsen scholieren breeduit op de weg.

Bewoners van de Oude Beulakerweg vragen zich af waarom de Giethoorn Express al die haltes in het het noordelijk deel aandoet als vrijwel iedere toerist in Zuid uitstapt. Een grote meerderheid van de 260 mensen die reageerden – ook onder niet aanwonenden – wil dan ook dat de Giethoorn Express de Oude Beulakerweg geheel (eerste voorkeur) of gedeeltelijk (tweede optie) overslaat.

Haltes

Vooruitlopend op de uitkomsten van de door ’t Gieters Belang gehouden enquête is de gemeente Steenwijkerland een pilot gestart, waarbij vanaf Steenwijk de bus over de provinciale weg rijdt en aan de Oude Beulakerweg alleen de haltes bij de horecabedrijven De Harmonie en De Lindenhof en aan Kerkweg aandoet. ,,In de ogen van de respondenten zal dit een verbetering zijn, maar veel liever wil men dat de Oude Beulakerweg geheel wordt overgeslagen en in Noord alleen bij halte Groene Kruis wordt gestopt, waarna de bus direct doorrijdt naar Zuid’’, aldus de belangenvereniging.