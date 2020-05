Toeristische hotspot Giethoorn krijgt een kans

Hij spreekt zijn vertrouwen uit in de wijze waarop onder meer restauranthouders, bootverhuurders en andere ondernemers in de toeristische sector denken te kunnen opereren in de anderhalve metersamenleving, hoe lastig dat soms ook zal zijn. Zowel ’t Gieters Belang als Giethoorn Onderneemt hebben hiervoor suggesties gedaan. ,,In tegenstelling tot wat ik had gehoopt, is het niet een eensluidend advies geworden. Maar het is niet alleen maar verdeeldheid. Ik zie toch ook wel veel overlappingen.’’ Zo zijn de belangenverenigingen van inwoners en ondernemers het eens over volgens Bats twee belangrijke uitgangspunten: bij wat we doen is de volksgezondheid leidend en we willen de economie weer opstarten.