Topdrukte bij dierenwinkel in Steenwijk: ‘Mensen kopen nog snel voer voor hun huisdier’

update Zwolse binnenstad stroomt nog even snel vol voor laatste kerstinko­pen: ‘Ik verwacht een black monday’

14:49 Het is, volgens de winkeliers, ontzettend druk in de binnenstad van Zwolle. Rond kwart voor 12 werd bekend dat Nederland vanaf middernacht in een ‘totale lockdown’ gaat. Sindsdien wordt het drukker en drukker in het centrum van de Overijsselse hoofdstad. ,,Ik verwacht een black monday‘’, zegt Robin Overweg, portier bij boekwinkel Waanders in de Broeren.