Topkorps gestrikt voor bloemencorso Vollenhove, maar de organisatie heeft geen glazen bol

Wie wint dit jaar de Anne Beeltje Cultuur­prijs in Steenwij­ker­land? Inschrij­ving geopend

De Anne Beeltje Cultuurprijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. De prijs is bedoeld voor een persoon, organisatie of groep die zich heeft ingezet voor het culturele leven in Steenwijkerland op het gebied van beeldende kunst of podiumkunsten. De uitreiking vindt plaats tijdens de opening van het festival Kopje Cultuur op vrijdag 9 september.

1 augustus