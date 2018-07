Topper Hummel ontbreekt bij grasbaanrace in Staphorst

Romano Hummel, op dit moment één van de beste grasbaanracers in ons land, ontbreekt vrijdag 24 augustus bij de internationale wedstrijd in Staphorst. Op het EK in het Franse Tayac, afgelopen weekeinde, ging hij onderuit en brak zijn bovenbeen. De coureur uit Hoogkerk is naar verwachting drie maanden uit de roulatie en moet dus de wedstrijd in Staphorst missen.