Topsportervaring helpt amazone Shanice Roozeboom in de vastgoedwereld: ‘Het is echt een kinderdroom’

Witte anjers voor veteranen in Steenwij­ker­land en Kampen

Net als in andere plaatsen worden in de gemeente Steenwijkerland en Kampen Witteanjerperkjes onthuld. In Kampen gebeurt dat in Het Groene Hart, Steenwijkerland heeft het perkje naast de Kornputkazerne. Het perkje met witte anjers is het nationale symbool voor erkenning en waardering voor de Nederlandse veteraan.

22 juni