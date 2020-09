Tot uit het buitenland weten bezoekers Geke's landschapstuin in buurtschap Barsbeek te vinden

Geen Biestemerk in Genemuiden, de eerste afgelas­ting in 170 jaar

8 september Geen Biestemerk dit jaar in Genemuiden. En dat is volgens plaatselijk historicus Henk Beens de eerste afgelasting in 170 jaar. Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland geeft aan dat het onmogelijk is om op een veilige manier een evenement te houden dat duizenden bezoekers trekt.