Touwtrekkampioenschap sportieve afsluiting van zomer in Hasselt: ‘Bier is onze sportdrank’

Het meeste gejuich van het publiek is zaterdag terwijl de zon langzaam ondergaat niet na de finale, maar nadat het enige deelnemende vrouwenteam hun laatste poulewedstrijd wint. Na drie verloren poulewedstrijden zijn ze gebrand om eens te winnen. ,,Ze zien er niet zo sterk uit en hebben ook alles verloren”, grapt Lonneke Klein (23) terwijl ze een biertje drinkt voor de wedstrijd. ,,Bier is ons geheime wapen en onze sportdrank”, vult Annelies ten Cate (24) aan. ,,Vorig jaar wonnen we twee wedstrijden, maar een wedstrijd was door vals te spelen. We hebben een hoge gunfactor, lol is hierbij het belangrijkste.”