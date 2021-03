Transgender Sidney uit Steenwijk naar volgende ronde voor K3

video Boerendoch­ter Amanda (30) uit Masten­broek neemt boerderij over: ‘Is je vader er ook, vragen ze me’

16 maart Steeds vaker kiezen boerendochters ervoor om het familiebedrijf over te nemen. Amanda Knol uit Mastenbroek is zo’n boerin. En dat is hard nodig, want Nederland bungelt onderaan het Europese lijstje met boerderijen die geleid worden door vrouwen.