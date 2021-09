Traumaheli naar Staphorst, jongetje komt onder auto: ‘Heel akelig’

Uit de hand gelopen seksdate of geplande overval in Havelte? Groep rond Zwolse rapper Makka tuigt man af

20 september Hij had een seksafspraakje met een jonge vrouw in zijn villa in Havelte, maar moest uiteindelijk zwaargewond en bestolen van duizenden euro’s de politie bellen. Justitie heeft een aantal verdachten op de korrel voor het toetakelen van de man. Onder hen rapper Michael ‘Makka’ C. uit Zwolle, die eerder zijn eigen liquidatiepoging in scène zette.