Treinen naar Meppel rijden niet vanwege aanrijding

Stank waargeno­men in flat met negen verdiepin­gen in Meppel, bewoners tijdelijk op straat

Bewoners van een flatgebouw aan de Ceintuurbaan in Meppel zijn iets na vijven tijdelijk geëvacueerd door brandweer en politie. Dit gebeurde na een melding van waargenomen stank die leek op een gaslucht. Brandweerlieden onderzochten of er sprake was van een gaslek in het gebouw.

24 augustus