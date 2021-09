Tribune van vv Steenwijk heeft nu de naam van de legendarische clubvoetballer Anne van der Meulen

video Na weken soebatten zijn ‘gifschepen’ eindelijk geleegd in Kampen

4 september Het had nogal wat voeten in de aarde, maar na ruim een maand zijn de drie ‘gifschepen’ dan toch geleegd. Op een rustige zaterdag in Kampen is de lading tarwe uit de Semper Spera, Imatra en Coby gehaald. Eindelijk verlost van fosfine.