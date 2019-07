Trillend Riet verhaalt over de komst van de weg in Kalenberg die alles veranderde

Het leven kabbelde in Kalenberg. De veestapel werd gemolken, het riet gesneden. Men leidde een bestaan in eenvoud, de bevolking was op zichzelf aangewezen. Zodoende telde het dorp dat alleen te voet, per fiets of boot bereikbaar was, medio vorige eeuw nog wel een paar handenvol kleine neringdoenden. Grutters en bakkertjes, een schoenmaker annex barbier, een café natuurlijk. Af en toe togen bewoners met één van de beurtschepen - de Minor en Major - naar ‘de grote stad’: Steenwijk. Voor de rest? Weinig sensatie. Tót het waterdorp in 1959 ontsloten werd door een weg. Toen was het hek van de dam...