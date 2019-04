Trouwe oud SGP-wethouder uit Staphorst stapt over naar Forum voor Democratie

Een opmerkelijk overstap van voormalig SGP-wethouder Sytse de Jong (48) uit Staphorst. Na twaalf jaar wethouderschap in Staphorst verruilt hij de christelijke partij voor functie als kandidaat-gedeputeerde namens Forum voor Democratie in Overijssel. ,,Goddelijke besturing van boven bracht mij bij deze partij.”

SGP’er in hart en nieren en nu ineens beoogd gedeputeerde namens Forum voor Democratie in Overijssel. Dat is een niet alledaagse overstap...

,,Mijn leven zit vol niet alledaagse overstappen. Ik ben van huis uit jurist, daarna was ik journalist voor de Reformatorisch Dagblad in Apeldoorn en reisde ik de hele wereld rond. Daaruit blijkt dat ik vaker dingen heb gedaan die niet altijd logisch waren. Er is wel één rode draad en dat is het dienen van de samenleving.”

Vanwaar de keuze voor Forum voor Democratie?

,,Deze partij past bij mij. Het is niet gedreven uit een ideologie en een tikje conservatief. Forum vindt het de moeite waard om dingen te behouden en houdt vast aan onze eigen karakteristieken. Ook spreekt de visie van FvD op de overheid mij erg aan. Transparant zijn en mensen zorg laten dragen voor hun eigen leven. Daarmee ben ik een echte Ronald Reagan-man.”

Hoe bent u terechtgekomen bij deze partij?

,,Dat zijn redenen die persoonlijk zijn en daar wil ik niet zoveel over zeggen. Het is inderdaad wonderlijk gelopen. Ik geloof dat goddelijke besturing van boven een rol heeft gespeeld. Onze wegen zijn gekruist. We hebben elkaar uiteindelijk gevonden.”

Waaruit bestond de onvrede bij uw oude partij, de SGP, waardoor u de overstap maakte?

,,Onvrede wil ik het niet noemen. Dat vind ik te negatief belicht. SGP is een gesloten boek voor mij en de deuren zijn dicht. No hard feelings. Natuurlijk zijn er hoogte en dieptepunten geweest, maar dat heb je bij elke partij. Ik voel nu meer herkenning bij Forum. Van meet af aan vond ik het een heel geloofwaardige partij waarin ik ook de christelijke identiteit terug zie.”

Wat verwacht u van de onderhandelingen met CDA, VVD, ChristenUnie en PvdA om tot een coalitie te komen?