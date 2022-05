Tuk dreigt zijn winkelhart te verliezen: buurtsuper maakt plaats voor appartementen voor starters

Friezen willen af van enorme berg klei uit Zwartsluis

Een fikse partij klei van HAZ uit Zwartsluis, dat onder meer in grondverzet doet, zou een jaar lang op een hectare land van twee Friese boeren liggen. Twee jaar later ligt het er nog en de berg is groter dan afgesproken. In een kort geding is dinsdag geëist dat de klei wordt opgehaald.

