Tukseweg officieel geopend

De voorzitter van Plaatselijk Belang en de wethouder van de gemeente Steenwijkerland knipten samen het over de weg gespannen lintje door. Daarna stapten ze in een koets om het ringsteken op de voor deze gelegenheid voor het verkeer nog een keer afgesloten weg te openen. Dat was een herhaling van de opening van een eerdere reconstructie, nu 28 jaar geleden. In zijn toespraak refereerde wethouder Scheringa er aan dat de weg langer afgesloten is geweest dan de bedoeling was want het winterse weer hinderde de aannemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De gemeente probeerde de pijn te verzachten door de inwoners van Tuk te trakteren op kortingsbonnen van de aan de Tukseweg gevestigde middenstanders. Voor hen was dit een stukje inkomsten, want ook zij ondervonden overlast van de wegafsluiting.