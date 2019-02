Tunneltje Vollenhove kan wel een opknapbeurt gebruiken

Wie heeft er een goed idee voor het opknappen van een verouderd en vies tunneltje in Vollenhove? Met deze oproep hoopte de BVVS suggesties te krijgen om het haveloze aanzien van het tunneltje te verfraaien. Want bij de belangenvereniging zijn nogal wat klachten binnengekomen over de staat van onderhoud. ,,De tunnel is lek, de muren zijn beklad met graffiti, het asfalt verkeert in slechte staat, de verlichting is onvoldoende’’, somt bestuurslid Marcel Aben de voornaamste gebreken op. Ook is door Vollenhovenaren gewezen op de ongelukkig geplaatste hekjes voor de ingangen van de tunnel en de in niet al te beste staat verkerende houten trap naar de parkeerplaats.