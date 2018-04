Turfverleden Zwartsluis in beeld

videoOp de zogenoemde turfeilanden in Zwartsluis zijn informatiepanelen geplaatst, die de herinnering aan het roemruchte turfverleden levend moeten houden. De zestien panelen bevatten foto's van de oude situatie en een informatieve tekst en worden via een wandelroute met elkaar verbonden.

Het is een project van Sluuspoort, waarin onder meer de historische vereniging is gehuisvest, en grotendeels vormgegeven door Albert Greveling. Wethouder Dick Visserman van de gemeente Zwartewaterland nam zaterdagmorgen de officiële onthulling van het Turfpad voor zijn rekening.

,,Er zal voor veel een wereld open gaan als ze bij de panelen langs lopen”, denkt Greveling. ,,Ja, ook inwoners van Zwartsluis. Lang niet iedereen weet hoe het vroeger was in Zwartsluis. Er is zoveel geweest waar je nu niets meer van terugziet.”

Bijvoorbeeld het turfverleden. ,,Turf is enorm belangrijk geweest voor Zwartsluis. Het werd afgegraven in Drenthe en met kleine scheepjes naar Zwartsluis vervoerd. Voor het vervoer naar het westen van het land werd het hier overgeslagen op boten die wel over de Zuiderzee konden varen.” Of de turf bleef als brandstof achter bij een van de vele kalkovens. In de hoogtijdagen had Zwartsluis 28 kalkbranderijen waarvan er niet eens bewaard is gebleven.

Oud idee

Het Sluziger turfverleden, met handel, opslag en overslag, speelde zich grotendeels af op drie eilandjes in de kern van het stadje. De straat De Turfoverslag herinnert er nog aan. Het nieuwe Turfpad onthult meer geheimen uit het verleden. ,,Het is al een oud idee van museum Schoonewelle”, zegt Anja Bos van Sluuspoort, dat sinds 2013 onderdak biedt aan diverse instellingen. ,,Het beheer van de Turfeilanden is toen ook bij ons terecht gekomen”, zegt Anja Bos over de drie eilandjes, die met bruggen aan elkaar verbonden zijn en waar ze als kind veel heeft gespeeld. ,,Er gebeurde weinig tot niets meer mee.” Dat is vijf jaar later heel anders. Op het tweede eiland staat het Botterhuus en aan de wal ligt de ZS13 te pronken, de oudste nog varende botter in ons land.

En nu zijn er op de drie eilandjes zestien informatiepanelen geplaatst die het turfverleden uit de doeken doen. De oude foto’s komen uit de uitgebreide collectie van Albert Greveling. Hij leverde de informatie, die door Anja Bos werd geredigeerd, waarna Active Creations er handzame informatiepanelen van maakte. Voor de staanders werd damwandhout op de kop getikt. Greveling en Bos geven aan dat het project mede mogelijk is gemaakt door de (financiële) inbreng van enkele plaatselijke bedrijven en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.