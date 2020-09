Twee leerlingen van school in Steenwijk besmet met corona, klasgenoten hoeven niet in quarantaine

Ruim 100 wethouders sneuvelen op integri­teit. Maar hoe erg is het als iemand plaatjes van blote dames bekijkt?

4 september Ze lekten geheime informatie, deden aan vriendjespolitiek, wekten de schijn van belangenverstrengeling of gingen seksueel over de schreef. Meer dan honderd Nederlandse wethouders sneuvelden deze eeuw op integriteitskwesties, blijkt uit onderzoek van De Stentor. Is het zo slecht gesteld met hun integriteit?