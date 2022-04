Twee Maartjes in Museum Meppel

In de kunstwereld werden gevoel en idee steeds belangrijker, sinds de vorige eeuw. Dit ging ten koste van het academische ambacht, dat zich sinds de renaissance ontwikkeld had. Nadat Academie Minerva in 1993 deze klassieke leergang van schilderkunst afschafte, werd dit nergens meer in Nederland onderwezen. Als reactie hierop werd de Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen opgericht. Maartje Bezemer heeft deze vakopleiding in 2021, midden in de pandemie, afgerond. Maartje Ilse Jansen studeerde dat jaar af aan hedendaagse kunstacademie Artez in Zwolle. Na een veelzijdige opleiding in diverse kunstdisciplines specialiseerde zij zich in schilderkunst.