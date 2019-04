Twee onderscheidingen in Meppel postuum toegekend

Sytze Faber is van 2008 tot 2016 voorzitter geweest van de Handelsvereniging Nijeveen. De Handelsvereniging Nijeveen is een dynamische vereniging met vele actieve leden. Het doel is een goed ondernemersklimaat te creëren in Nijeveen en ziet zichzelf als contactpersoon tussen de ondernemers enerzijds en de plaatselijke bevolking, (sport)verenigingen, gemeentepolitiek en media anderzijds. De vereniging bevordert de contacten tussen de ondernemers onderling en komt op voor hun belangen. De heer Faber zorgde voor de verbinding tussen alle leden en de gemeente Meppel. Hij heeft in zijn bestuursperiode de handelsvereniging op de kaart gezet en mede door zijn inzet is het aantal leden verdubbeld. Hij nam als voorzitter zitting bij overleggen van het ondernemersfonds en werkgeversplatform. Vanaf 1981 is hij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk te Nijeveen-Havelte-Wanneperveen. Hij begon als diaken. Daarnaast was hij 10 jaar lang betrokken bij jeugdwerk als leider van wekelijkse jeugdactiviteiten en bij de voorbereiding van jaarlijkse jeugdkampen. De heer Faber is vervolgens voorzitter geweest van de commissie van beheer. In 2000 heeft hij, als voorzitter van de werkgroep kerkrenovatie, een grote bijdrage geleverd aan de planontwikkeling en de organisatorische begeleiding van een aanzienlijke verbouwing van de kerk en nevenruimten. Sinds 2010 bent is hij, als initiatiefnemer, oprichter, bestuurslid en lid van de raad van advies betrokken bij het ondernemersfonds. De heer Faber heeft in 2010 en 2011 als voorzitter gediend en is vanaf 2011 lid van de raad van advies. Hij heeft tevens andere gemeenten geholpen bij het oprichten van een ondernemingsfonds. Vanaf 2009 is hij betrokken bij het werkgeversplatform Meppel-Staphorst. In het werkgeversplatform werken de ondernemersverenigingen van Meppel en Staphorst samen met onderwijs en overheid. Er zijn op dit moment 14 partners vertegenwoordigd in dit platform. Hij is bestuurslid geweest en momenteel voorzitter. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2000 heeft hij zich aangesloten bij de logeerkring Drenthe welke een onderdeel is van MEE Drenthe. MEE is er voor mensen met een beperking. Of het nu gaat om opvoeding, onderwijs, werk, wonen, geldzaken of regelgeving; samen kijken zij wat er nodig is om de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten. De heer Faber heeft met zijn gezin de afgelopen jaren diverse kinderen met een beperking als gast in het gezin gehad. In 2006 heeft hij bijgedragen aan de totstandkoming van de logeerkrant van MEE Drenthe. Hij is sinds 1998 lid van de branche-vereniging ADFIZ. Dit is een branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Vanaf 2005 is hij lid van het regiobestuur Groningen/Drenthe en sinds 2011 voorzitter. Als regiovoorzitter vertaalt hij de signalen uit uw regio naar het hoofdbestuur. De heer Faber zit tevens in de ledenraad. Vanaf 2002 is hij betrokken bij de landelijke Stichting Feest van de Geest. Elke 2 jaar organiseert deze stichting een kerk- en kunstproject. Bij dit project zijn inmiddels 100 kerken aangesloten.