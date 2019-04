Twee Staphorsters krijgen lintje

De bij de onderscheiding behorende versierselen zijn vanochtend door burgemeester Theo Segers in het gemeentehuis uitgereikt. Beide inwoners hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

1976-heden kerkenraadslid Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst (diaken, ouderling, scriba), 2014-2018 lid, tevens scriba classis Zwolle van de Protestantse Kerk in Nederland, 1987-1996 lid (deel van periode voorzitter) Raad van Toezicht Coöperatieve Rabobank Rouveen U.A. en vanaf 1993 Rabobank Staphorst-Rouveen U.A., 1996-2009 bestuurslid, vanaf 2002 secretaris Coöperatieve Rabobank Staphorst-Rouveen U.A. Af en toe verleent hij medewerking aan klederdrachtshows van de Staphorster klederdracht. Hij is ruim 45 jaar werkzaam geweest als adviseur veehouderij bij Rouveen Kaasspecialiteiten en via dit bedrijf als staladministrateur van de Vereniging Veehouderij Belangen.