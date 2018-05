Twee weken examenstress

Onderwijs­sta­king op 30 mei: 'School dicht en naar Deventer'

16:05 De Beestenmarkt in Deventer is op woensdag 30 mei het trefpunt van stakende basisschooldocenten uit Overijssel en Gelderland. Op die dag wordt de vierde estafettestaking van vakbonden en actiegroepen gehouden. 'School dicht en naar Deventer' is de oproep die de actievoerende partijen verspreiden.