Tweehonderd kilometer zwemmen door de Kop van Overijssel

Wat Maarten van der Weijden in Friesland deed, gaat zwemvereniging Steenwijk’34 deze zomer doen in de Kop van Overijssel: tweehonderd kilometer zwemmen voor een goed doel.

Van der Weijden deed het in zijn uppie op het traject van de Friese Elfstedentocht, de zwemvereniging kies voor een estafette en gaat zwemmen op het parcours van de nog nooit verreden Overijsselse Merentocht. Die werd ooit bedacht nadat de tegenwoordig in Canada woonachtige marathonschaatser en boer Evert van Benthem uit Sint Jansklooster in 1985 en 1986 de Friese Elfstedentocht won. Plaatsgenoot en toenmalig wethouder Klaas Naberman lanceerde destijds op een jaarvergadering van ijsclubs in Vollenhove het idee voor een schaatstocht over 200 kilometer in Noordwest Overijssel.

Die is nog nooit gehouden, waarop de Steenwijker zwemclub nu de route over de meren en door grachten zwemmen wil gaan afleggen. De zwemtocht staat gepland van 22 tot en met 25 augustus. Het estafetteteam voor deze monstertocht over 200 kilometer bestaat uit dertien zwemmers die elkaar dag en nacht afwisselen. Mensen kunnen tegen betaling een stukje mee zwemmen. De opbrengst van de zwemtocht is voor KWF Kankerbestrijding.