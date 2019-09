Tweesterrenchef Martin Kruithof leert schoolkinderen lesje ‘van plastic soep naar groentensoep’

Video Au­to-inbraken schering en inslag volgens inwoners Steenwijk, ‘politie geeft niet thuis’

15:57 De auto-inbraken in zes auto's op het Stationsplein in Steenwijk afgelopen nacht zijn geen incident volgens inwoners. ,,Bij ons is al twee keer ingebroken de afgelopen maand", zegt Yvonne Vink-Busscher uit Steenwijk. ,,Er moet echt iets gebeuren, want dit loopt de spuigaten uit.”