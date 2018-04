De Zoogdiervereniging is dolenthousiast over de waarneming in het Overijsselse Staphorst van een uiterst zeldzame eikelmuis.

,,Onbegrijpelijk, hoe kan een eikelmuis nu in Staphorst terecht komen?", meldt Maurice La Haye van de natuurbeschermingsorganisatie op Twitter.

Quote De otter is in Nederland inmiddels algemener dan de eikelmuis Maurice La Haye, Zoogdiervereniging

Deze forse muis van circa 15 centimeter lengte en met een lange pluimige staart komt volgens hem in Nederland alleen voor in het uiterste zuiden, in Limburg. ,,Zelfs daar is ie enorm zeldzaam, à la de korenwolf. Naar schatting leven er minder dan vijftig. In landen als Italië en Frankrijk zijn er meer, maar ook daar staat de soort onder druk. De otter is in Nederland inmiddels algemener dan de eikelmuis."

Vouwwagen

Waar het beestje precies is gespot, is niet duidelijk: de 'spotter' op waarneming.nl blijft vooralsnog anoniem. Maar dàt het om een eikelmuis gaat, daarover laten de foto's geen twijfel. Volgens La Haye komt er maximaal twee keer per jaar een melding van een eikelmuis - of 'fruitdiefje' zoals hij in de volksmond heet - van buiten Limburg. ,,Meestal in augustus. Dan gaat het om exemplaren die met de caravan of vouwwagen zijn meegelift met vakantiegangers uit Frankrijk of Italië."

Volledig scherm De Staphorster eikelmus vlucht naar een veilig onderkomen. © waarneming.nl

Iets vergelijkbaars moet ook in Staphorst zijn gebeurd: ,,Deze soort houdt winterslaap. Misschien is hij met een vrachtwagen meegekomen ofzo." Een nieuwe nog onontdekte kolonie eikelmuizen lijkt hem onwaarschijnlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was enkele jaren geleden in een moestuinencomplex in Rijswijk.

Quote Dikke kans dat een kat er dan een lekker maaltje aan heeft Maurice La Haye, Zoogdiervereniging