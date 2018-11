Uitkomst enquête: buslijn Nijeveen - Meppel behouden

Kookboek ‘De varende chef’ van Martin Kruithof van De Lindenhof uit Giethoorn

2 november Wie bij Restaurant-Hotel De Lindenhof in Giethoorn binnenstapt, komt terecht in de gastronomische belevingswereld van eigenaar en chefkok Martin Kruithof en zijn vrouw en sommelier Marjan. ‘Vaar, pluk, proef en beleef het mee', is het credo van het echtpaar. Deze maand verschijnt hun vierde kookboek: 'De varende chef’.