Uitslagen in Steenwijkerland bijna allemaal binnen: lokale partijen BGL en CPB lijken grote winnaars te worden

UITSLAG VERKIEZINGEN SGP de grootste, BGZ een blijvertje in Zwartewa­ter­land

Vier jaar geleden stormde BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) vanuit het niets de gemeenteraad in met drie zetels. En het lijkt er op dat de partij er een zetel bij krijgt gezien het voorlopig aantal van 2440 stemmen. Grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Zwartewaterland is de SGP. De partij is met 3114 stemmen (vorige keer 2941) explosief gegroeid, en dankt de winst met name aan de kiesgerechtigden in Genemuiden.

23:48