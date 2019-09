Uitstervende Grote vuurvlinder krijgt nieuw leefgebied in natuurgebied De Wieden

Als er namelijk geen maatregelen worden genomen dreigt de batava, een ondersoort van de Grote vuurvlinder, uit te sterven. Deze vlindersoort komt nu wereldwijd alleen nog voor in Rottige Meenthe & Brandemeer in Friesland en De Weerribben en De Wieden in de Kop van Overijssel. Daarom worden over verschillende stroken met een totale lengte van 10 kilometer tussen oktober 2019 en februari 2020 de oevers in het Natura 2000-gebied De Wieden heringericht om het leefgebied van de vlinder te vergroten, de vuurvlinderpopulatie te laten groeien én te behouden.