Uitverkoop in Zwartewaterland: schoolgebouw in Genne en nog wat andere panden

Het pand van de opgeheven openbare basisschool in Genne komt over niet al te lange tijd in de verkoop. Onderwijsstichting OpKop draagt het schoolgebouw in de loop van deze maand over aan de gemeente Zwartewaterland.

,,Het gebouw is vrijwel volledig ontruimd, we moeten het natuurlijk wel leeg en schoon opleveren’’, zegt OpKop-bestuurder Alberto Boon. De Toermalijn in Hasselt, waartoe OBS Genne de laatste jaren deel van uitmaakte, en andere bij de onderwijsorganisatie aangesloten scholen, hebben de mogelijkheid gehad om nog bruikbare spullen op te halen. ,,Wat er toen nog resteerde is naar de stort gegaan’’, zegt Boon.

Het gebouw, een gemeentelijk monument waarin ruim 250 jaar les is gegeven, gaat over naar de gemeente Zwartewaterland, nu het geen onderwijsfunctie meer heeft. De gemeente gaat het verkopen. Op welke wijze en aan wie is nog niet duidelijk, zo laat een woordvoerster weten. Ze wil zich ook nog niet uitlaten over de vraag of zich liefhebbers hebben gemeld met plannen voor het pand. ,,255 jaar heeft het als school een bestemming voor kinderen gehad, ik zou het mooi vinden als het met bijvoorbeeld een kinderopvang een bestemming voor kinderen blijft”, zei Gerrit Zielman, lid van de bewonerscommissie Genne Kern, eerder dit jaar in de Stentor.

Inventarisatie

De voormalige school in Genne is niet het enige pand waar de gemeente Zwartewaterland vanaf wil. In opdracht van de gemeente heeft Bureau HEMM een inventarisatie gemaakt van alle ruim zestig gemeentelijke panden. Het opgestelde rapport geeft aan wat er mee moet gebeuren en dat loopt uiteen van verkopen of privatiseren tot in bezit houden en, waar nodig, achterstallig onderhoud wegwerken.

De voormalige basisschool De Trekschuit gaat in de verkoop. Het pand staat al jaren leeg en biedt momenteel onderdak aan onder meer de Voedselbank. Ook verkocht kunnen worden het gebouw aan de Van Haersoltelaan, dat bij Hasselts Fanfare in gebruik is als verenigingsgebouw, een boerderij aan de Zwolsedijk, Gebouw Linksaf aan de Prinsenstraat, ooit kleedkamers van Olympia’28 en verenigingsgebouw van de PvdA, en het pand aan Buiten de Veerpoort waarin Kringloop Noggus&Noggus is gevestigd.

Knarrenhof

Voor één pand waar de gemeente vanaf wil is al een bestemming gevonden, de werkplaats op de voormalige gemeentewerf in Hasselt. Die is overbodig sinds de buitendienst werkt vanuit Genemuiden. Stichting Knarrenhof heeft het oog laten vallen op de locatie in Hasselt en wil daar levensloopbestendige woningen bouwen.

In Zwartsluis heeft de gemeente de afgelopen jaren het te verkopen vastgoed al van de hand gedaan.In Genemuiden staan twee panden op de nominatie om te worden afgestoten. Dat is de zogenoemde Romneyloods en een gebouw aan de Jan van Arkelstraat, waarin nu diverse maatschappelijke en commerciële functies onderdak hebben. Het gaat om het peuterspeelzalen. consultatiebureau, kinderfysiotherapeut, logopedist en een therapeutisch centrum.