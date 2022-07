Uitzicht Hasselter bedorven door 34,5 meter hoog fabriekspand voor de deur

De 53-jarige Hendrik-Jan Agterhuis heeft geen goed woord over voor de handelwijze van zijn gemeentebestuur. ,,Mij bekruipt steeds meer het gevoel dat ik als inwoner niet serieus wordt genomen’’, zegt hij. ,,Dat hebben we een aantal jaren geleden ervaren en dat is nu weer het geval’’, aldus Agterhuis, die doelt op verhuisplannen van zijn onderneming. ,,Daarover ben ik een tijdlang aan het lijntje gehouden en uiteindelijk zijn we maar blijven zitten en hebben we ons houten huisje ingeruild voor dit woonhuis.’’