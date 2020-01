Urker bespeelt in Steenwijk het grootste theaterorgel van ons land

Het in de sporthal van De Meenthe staande theaterorgel heeft een roemruchte geschiedenis achter de rug. Het werd in 1930 gebouwd voor de Asta-bioscoop in Den Haag, met orgelpijpen van een orgel uit 1923. Na een modernisering van de bioscoop was er geen plaats meer voor het instrument. Rond 1960 werd het gedemonteerd en opgeslagen. Mede dankzij de inspanningen van de Nederlandse Orgel Federatie (NOF) kreeg het orgel ruim twintig jaar later een plaats in het Scheveningse Circustheater. Toen Joop van den Ende daar met musicals begon, moest het orgel er weg en kwam het terecht in Steenwijk.