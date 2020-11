Vaarbeleid in Giethoorn aangepast na kritiek: geen beperkingen voor inwoners

Burgemees­ters Oost-Nederland: ‘Ga dit weekend niet shoppen, blijf thuis als het kan’

6 november Een frisse neus halen is prima, maar vermijd dit weekend de drukte. En ga vooral niet funshoppen. Dat zeggen de burgemeesters die aan het roer staan van de veiligheidsregio's in Oost-Nederland. ,,We zijn op de goede weg, maar het gaat te langzaam. Blijf volhouden’’, zegt Peter Snijders, burgemeester van Zwolle. Zijn collega Ton Heerts van Apeldoorn: ,,Stel dat het om jouw oma of jouw vader gaat...’’