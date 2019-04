Vaartochten vervroegd omdat de zeldzame kievitsbloemen bij Hasselt al in volle bloei staan

Woensdag werd er voor het eerst gevaren vanuit Hasselt. De excursies onder leiding van een gids gaan nog door tot en met zaterdag. Er zijn zowel ’s morgens als ’s middags vaartochten. De boot vertrekt bij de kalkovens en vaart via de stadsgrachten en het Zwarte Water naar de plekken waar de honderdduizenden paarse- en een enkele witbloeiende ‘wilde tulpen’, zoals ze ook wel worden genoemd, staan. Een plekje reserveren op de boot kan via Hanzestad Hasselt Marketing, telefoon 038-4773794 of email info@hanzestadhasselt.nl

De bloeiende kievitsbloemen betekent smullen voor plantenliefhebbers en natuurfotografen. ,,Eind april bloeit de misschien wel mooiste bloem die Nederland rijk is’’, is te lezen op de website Natuurfotografie.nl. De bloem komt in Nederland in het wild nauwelijks nog voor. Vrijwel alle kievitsbloemen staan tussen Hasselt en Zwolle, in de weilanden langs de Vecht en het Zwarte Water. In het Zuid-Hollandse veenweidegebied is een tweede gebied te vinden. Het bolgewas is afkomstig uit Afghanistan en kwam in 1575 via Constantinopel naar Europa.