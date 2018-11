Vader bekent dat hij aan de borsten van zijn dochter zat

De 48-jarige vader uit de gemeente Zwartewaterland had dinsdag moeite met de vragen van de rechters. Niet vanwege het gevoelige onderwerp, maar zijn stoornis in het autisme-spectrum zat hem in de weg. En juist die stoornis maakt dat hij moeilijk kan liegen, zei zijn raadsman Alwin Maarsingh.

De belangrijkste vraag die de rechtbank in deze zaak moet beantwoorden is: wie wordt er geloofd? De verdachte, die stelt alleen een keer haar borsten aangeraakt te hebben en daar veel spijt van te hebben? Of de aangeefster, die zei dat haar vader tot vijf keer toe haar borsten wilde zien en op haar elfde over haar pyjamabroek wreef, terwijl hij haar seksuele voorlichting gaf?

Geld in beha

Het eerste voorval ontstond nadat zijn dochter hem vroeg om wat extra geld. Haar vader haalde muntgeld uit de portemonnee en wierp het haar toe. Een muntstuk verdween in haar beha. ,,Dat was lachen”, zou de man. over het voorval hebben gezegd. Een tweede keer kreeg ze opnieuw geld, maar nu stopte de man het zelf met zijn hand achter haar beha. Hierbij raakte hij haar borsten aan. Het is niet goed te praten, zei de vader.

Pyjamabroek

Dan het tweede voorval. Op haar elfde zou hij haar seksuele voorlichting hebben gegeven, op de bank in de woonkamer. Hij zou over haar pyjamabroek gewreven hebben. ,,Dit moet fijn voelen’’, zoiets zei hij er bij. De vader ontkent dit. ,,In dit soort zaken die binnen een gezin spelen, zie je dat het gezin deels uit elkaar valt als het aan het licht komt’’, zei de officier van justitie. Zij ziet geen reden om de vader te geloven. ,,Meneer heeft de grenzen tussen vader en dochter overschreden.’’