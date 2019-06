Vader en zoon uit Steenwijk waren allebei militair en dienden in Srebrenica: ‘Ik zou het zo weer doen’

Video Afgebrande sport­school Steenwijk deels ontmanteld, op termijn op zelfde locatie doorstart

12:06 Bouwkranen zijn aangevoerd om de dakplaten van het pand te lichten waar in de nacht van donderdag op vrijdag een brand sportschool Sportinn in de as legde. Het resterende karkas maakt het onveilig het pand te betreden. Als het dak eraf is, is die mogelijkheid er wel. De eigenaren zitten niet bij de pakken neer en laten weten ‘Sportinn op de lange termijn op dezelfde locatie voort te gaan zetten'.