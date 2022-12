Vader vaart op jetski met ‘idiote snelheid’ zwaan dood, maar vecht straf aan: ‘Leek wel een drone-aanval’

Met video Grote brand verwoest woonboerde­rij in Staphorst: brandweer nog uren bezig met blussen

Een grote brand heeft een boerderij in Staphorst in de as gelegd. De woning kan als verloren worden beschouwd. ,,De hele rieten kap stond in brand. Het nablussen gaat nog uren duren”, vertelt woordvoerder Richard Meijer.

