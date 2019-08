Vakantie Bijbel Klub in Genemuiden: ‘Jeugd in aanraking brengen met Gods liefde’

In de manege van de Zwartewaterruiters is het onder meer dinsdag- en woensdagochtend een heksenketel. 250 kinderen uit de onderbouw van de basisschool zingen, ze knutselen en ze hebben lol. Rode draad is het evangelie. Thema is 'SchatRijk', bedacht en uitgewerkt door de landelijke Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). De boodschap is duidelijk. Je bent pas rijk als je God kent. In de avond zijn de oudere kinderen de beurt, ook 250. Zij bouwen hutten op het terrein. Initiatiefnemer, de hervormde gemeente (PKN), kan jaarlijks gebruik maken van de hallen van de manege. De kerk sponsort alles en de jeugd mag gratis meedoen.

,,Dit gaat uit van de hervormde gemeente, maar iedereen is welkom en je ziet kinderen uit alle denominaties’’, zegt Bart van 't Ende, jeugdwerker bij de hervormde gemeente en verantwoordelijk voor de VBK. ,,Natuurlijk is het zo dat de meeste kinderen het geloof thuis meekrijgen, maar toch is het belangrijk om dit te doen. Je legt weer even de nadruk op christelijke normen en waarden en bovendien is het een leuke afsluiting van de vakantie. Elk jaar verwelkomen we meer kinderen. De populariteit neemt toe. Dit hoort bij ons dorp.’’

Honderd vrijwilligers dragen bij aan het succes van de VBK. Dat is nodig, want er zijn altijd kinderen met een snothuis of andere kinderlijke ongemakken. Een van hen is Henny (52, "liever geen achternaam") ,,Ik doe het al lang. Ik was hier al toen ik 16 was. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat kinderen in aanraking komen met Gods liefde.’’ Dan komt er een meisje aan met dikke tranen. Ze mist haar mama. Henny lost het op. Zo klaar.

Hans (21) is Henny's zoon en ook hij is vrijwilliger. ,,Voor mij is het geloof het belangrijkste in mijn leven. God geeft hoop, rust en vertrouwen. Het is belangrijk dat we dit op een laagdrempelige manier en op hun niveau aan de jeugd meegeven. Daar zijn de kinderen niet te jong voor.’’ Arien Bakker (66) zorgt voor de koffie ("die ik zelf niet drink, want ik lust geen koffie") en ze zorgt voor de ranja. Er gaan heel wat jerrycans siroop doorheen. ,,Het voelt voor mij als een roeping. Saamhorigheid, geloof en wat doen met de kinderen gaan hand in hand. Daar wil ik een bijdrage aan leveren.’’