Van coalitie Staphorst mogen de windmolens er komen

Statushou­der in klas moet kinderen in Zwartewa­ter­land bewust maken van belang alfabetise­ring

14:03 Jaminatu Jalloh (23) vertelde leerlingen van groep 7 van CBS het Anker in Hasselt woensdag over hoe zij Nederlands leerde. Het is één van de activiteiten die in Zwartewaterland in de week van de laaggeletterdheid plaatsvinden.