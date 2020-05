Van hunebed naar hunebed: Gerben Mos uit Meppel dendert op de fiets heel Drenthe door

Defensie schiet veelbespro­ken laagvlieg­rou­te boven Oost-Nederland af

29 mei Er zullen geen gevechtsvliegtuigen van Defensie meer laag over Noord- en Oost-Nederland vliegen voor oefeningen via een speciale vluchtroute. De veelbesproken Laagvliegroute 10a, waar in het verleden veel over te doen is geweest, wordt door het Ministerie van Defensie opgeheven. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser in een brief aan de Tweede Kamer.