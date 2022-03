Van Marioepol naar Genemuiden: ‘We zijn helemaal niet gewend dat mensen zoiets doen zonder bijbedoeling’

Het appartement in De Meente is een van de drie zorgwoningen die worden ingezet voor noodopvang van Oekraïners op de vlucht voor de oorlog in eigen land. ,,Het is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar het kan wel een voorbeeld zijn van wat mogelijk is’’, zegt Marco van Lente van de Meente. ,,Mensen in huis nemen kan misschien voor een week, maar is geen optie voor een langere periode. Leegstaande gebouwen als scholen en kantoren zijn dat wel, daar kun je veel mee doen.’’