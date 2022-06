Van roestige wipkip tot buurttuin voor jong en oud in Vollenhove

‘Grote Zus’ uit Wijhe hoort celstraf eisen vanwege hennep­teelt, echtgenoot zegt geen woord meer

Tegen ‘Grote Zus’ uit Wijhe is donderdag een celstraf geëist voor haar leidende rol in vier hennepkwekerijen en een grote stekjesfabriek in Hardenberg, Olst en Staphorst. Haar man wordt voorlopig niet vervolgd omdat hij sinds de lezing van het strafdossier psychisch is ingestort.

9 juni